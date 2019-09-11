Tavşanlı Linyitspor - Somaspor maç sonucu: 0-1

Bölgesel Amatör Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci ön eleme müsabakasında kardeş kulüp Somaspor'u Ada Stadı'nda ağırladı. 3. Lig'de mücadele eden rakibine 1-0 yenilen Linyitspor, böylece kupaya veda etti. Bundan sonra tüm enerjisini Eylül ayının son haftasında başlayacak BAL'a bırakan kırmızı-siyahlıların ortaya koyduğu performans sporseverleri umutlandırdı. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip eden Belediye Başkanı Mustafa Güler'e başkan yardımcıları Naci Erarslan ile İsmail Aka'da eşlik etti.

Karşılaşma sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Güler, Linyitspor'un özlenen profesyonel lige bu sezon ulaşacağından emin olduklarını kaydetti. Başkan Güler "Ziraat Türkiye Kupası'nda iki hafta önce ilk resmi müsabakasına Isparta 32 Spor karşısında çıkan, burada aldığı galibiyetle ikinci tura yükselen takımımız ikinci maçta yenilmiş olsa da ortaya koyduğu üstün performans ve azmiyle ligde pozitif sonuçlar alacağını göstermiştir. Son dakikaya kadar beraberliği hatta galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik. Bugün futbol şansı Somaspor'dan yanaydı. Linyitspor'un oyuncu ve teknik ekibini tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki 3. Lig yolunda takımımız iki hafta sonra daha hazır olacak ve rakiplerini teker teker yenerek şampiyonluğa koşacaktır. Bugün stadyum doluydu. Taraftarlarımızı da kutluyor, bu desteğin sezon boyu devam etmesini istiyoruz" dedi

Öte yandan Linyitsporlu taraftarlar, ilçeleri gibi bir kömür şehri olan Soma takımı ve az sayıdaki taraftarlarını anlamlı bir pankartla karşıladı. Üzerinde 301 madencinin acısını hatırlatan "Şehit Kokan Sokakların Çocukları, Kömür Kokan Sokaklarımıza Hoş Geldiniz" yazılı pankart herkesin dikkatini çekti. Somasporlu taraftarlar bu karşılamaya alkışlarla karşılık verdi.