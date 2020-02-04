Spor yapan ve vücut geliştirmeyle ilgilenenlerin mutlaka duydukları taurin, iskelet kaslarında ve vücudun hemen her alanında bulunur. Bu yazıda, taurin nedir, kullanımının vücut için fayda ve zararları neler, onlara bakmaya çalışacağız.

Taurin nedir?

Taurin, beyinde, kalpte, retinada ve kaslarda bulunan kükürt amino asittir. Sağlık için önemli birçok görevi bulunur. Vücutta kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyumun hareketlerine yardımcı niteliğindedir.

İlk olarak 1827 yılında, boğanın safra kesesinden elde edilmiştir. İnsan vücudunun ürettiği bu amino asit, dışarıdan besinler yoluyla alınabiliyor. Süt ürünler, yumurta, kırmızı et, deniz balıklarının içerisinde bulunur. Taurinin ne işe yaradığına ve vücuda ne gibi katkıları olduğuna gelin birlikte bakalım.

Taurin ne işe yarar?

Taurin amino asidi, insan vücudunun su ve mineral dengesini sağlaması için gereklidir. İnsan vücudu tarafından üretilen taurin bazı durumlarda, eksik olabilir. Özellikle, A vitamini, B6 ve çinko eksikliği olan kişilerde, yeteri kadar taurin üretilmez. Taurin, sinir sistemi ve beyindeki potasyum ve kalsiyum düzeninin sağlanmasında etkisi bulunur. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişimin bir parçasıdır. Ayrıca vücudunun tuz ve su dengesinin sağlanmasında çok önemli bir yeri bulunur.

Taurin kullanmanın faydaları

Taurin eksikliği durumlarda, vücudun dengesinin bozulduğunu söylemek mümkün. Taurinin vücut içerisindeki faydaları şöyle sıralanabilir.

- Taurin, kalpteki kasları güçlendirici yapıya sahiptir. Kalp kaslarını güçlendirdiğinden, kalbin çalışmasına destek olur.

- Fiziksel gücün artmasında doğrudan etkisi vardır. Sadece fiziksel değil, zihnin gelişimine önemli katkı yapar. Unutkanlığın azalmasına yardım eder.

- Vücutta yeterli taurin miktarı bulunmadığında, kötü kolesterol seviyesinde artış yaşanabilir. Nedeni, taurin kan damar hücrelerinin içerisinde yer alır. Yeterli olduğunda, kan damarlarının bütünleşmesini sağlar. Yeterli olduğunda, kolesterolün dengelenmesine ön ayak olur.

- Kemik gelişiminde önemli bir yeri vardır. Vücutta meydana gelen kırıkların hızlı şekilde iyileşmesine kaktı sağlar.

- Taurin beyindeki fonksiyonlarının yerine gelmesine yardımcıdır. Eksik olduğunda, depresyon, dikkat eksikliği, alkol alışkanlığı gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Beyinde sinir hastalıklarının çıkmasına ve gelişmesine engelleme görevi görür.

- Taurin sporcular için önemli bir yere sahiptir. Sporcuların daha iyi performans yapabilmesi için taurinin etkili olduğunu söylenmektedir. Yapılan bazı araştırmalar, taurinin vücut gücünü arttırdığını göstermiştir.

Taurinin genel faydaları bu şekildedir. Taurin kullanımında ne gibi zararlarla karşılaşılabileceği konusuna bakalım.

Taurin zararları

Yukarıda değindiğimiz gibi taurinin vücut üzerinde etkileri fazladır. Taurin, sağlıklı bir vücudun üretebildiği bir amino asittir. Sporla ilgilenen kişiler, taurinin takviye gıda şeklinde tüketebiliyorlar. Hatta kullanılan neredeyse tüm takviye gıdalarının içerisinde taurin bulunur. En çok merak edilen konuların başında taurinin zararlarının olup olmadığıdır.

Taurin insan vücudunun ürettiği bir şey olduğundan, kendi başına zararlı olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Ancak özellikle enerji içeceklerinde, kafein ve diğer maddelerle tüketiminde çeşitli yan etkiler görülebilir. Taurin normal şartlarda tüketildiğinde, zarar vermez. Tüketiminin hassas şekilde yapılması, sağlığa zarar verebilecek ölçülerde kullanılmaması gerekir. Aşırı tüketimde, taurin de diğer türde ürünlerde olduğu gibi bazı zararlar oluşturabilir.

Taurin ne zaman ve nasıl kullanılmalı?

Tauriniin günlük olarak 3 gramı aşmayan kullanımlarının zararlı olmadığı söylenir. Taurin kullanımında, profesyonellerden destek almak çok önemlidir. Taurin kullanmadan önce,

- Uzmanlara başvurulmalı buna göre tüketimine başlanmalıdır.

- Taurin tüm vücut yapıları için aynı görevi görmez. Vücut içerisinde taurin miktarı düşük olan kişiler olabildiği gibi yüksek olanlar da bulunur. Bu kişilerin bu konuda hassas olması gerekir.

Taurinin belirlenen yararları

- Doğal üretim olan taurin, sağlıklı kalp, gözler, beyin ve vücut için gereklidir. Vücudun güçlenmesinde etkilidir.

- Kişinin zihinsel refahı için çok. önemlidir. Belirtildiği gibi taurin eksikliği, çeşitli psikolojik rahatsızlıklarına etki edebilir. Bu durumun düzeltilmesi yoluna takviyeler yoluyla gidilmemelidir. uzmanlarla danışılmalıdır.

- Taurin sporcuların kullandığı takviye gıdadır. Spor esnasında gelişimi sağladığı belirtilir. Taurin eksikse, kanıtlanmış olan sorunlar şöyle sıralanabilir.

- Depresyon ve kaygı durumu.

- Gut, hipertansiyon ve kısırlık.

- Böbrek yetmezliği ve şişmanlık.

- Parkinson hastalığı ve otzim durumu.

Taurin eksikliği uzman yollara başvurularak giderilebilir. Doğal yollardan alınmak istendiğine, deniz balıklarına, kırmızı et, yumurta ve süt ürünlerinin tüketiminde artışlar yapılabilir. Bunların içerisinde vücudun ihtiyacını karşılayabilecek seviyede taurin bulunur.