Taurinin Kullanıldığı Yerler

Vücudun ihtiyacı olan taurin, sağlıklı kalmamızda etkili rol oynar. Anne sütü taurinsiz olduğu için bebek mamaları taurinli üretilmektedir. Taurin ne için kullanılır? Sorusu gündem olan bir sorudur. Özellikle enerji içeceklerinde bulunan taurinin sağlığa zararlı olup olmadığı, tartışma konusudur. Bu maddenin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Kalp yetmezliği,

2- Yüksek seviyede kollesterol,

3- Kistik Fibrozis,

4- Viral Hepatit,

5- Dikkat eksikliği,

6- Şeker hastalığı,

7- Otizm,

8- Epilepsi,

9- Retina bozukluğu,

10 Hiperaktivite bozukluğu,

11- Alkolizm gibi birçok konuda taurin kullanılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde etkili olan bu aminoasit madde, tıp dünyasında güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Tıp dünyasında tedavi amaçlı kullanılan bu madde, tuz-su, kalsiyum-potasyum dengesini sağlamaktadır.

Taurinli Besinler Nelerdir?

Günlük tükettiğimiz birçok gıdada bu madde bulunuyor. Et ürünleri, süt ürünleri, deniz ürünleri ve diğer kategorilerde değerlendirilen birçok besin bu maddeyi içeriyor. Günlük yaşantımızda bu gıdaları güvenli bir şekilde tüketiyoruz. Vücudun ihtiyacı olan bu maddeyi doğal yoldan almak daha sağlıklıdır. İçinde taurin olan besinler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yumurta,

2- İstiridye,

3- Süt, tereyağı, yoğurt, peynir

4- Kalamar,

5- Kırmızı et,

6- Balık,

7- İstiridye.

Vücuttu bulunan taurin, bu ürünlerden çıkarılabilmektedir. Ayrıca sporcular da bu maddeyi kullanarak enerji elde etmektedir. Bu maddenin kullanımı konusunda doktor tavsiyesi almak daha doğru olur. ‘Taurin hangi besinlerde bulunur?’ Sorgulaması, internette en çok merak edilen konulardan biridir. Taurin genel anlamda, et, süt ve yumurtada bulunmaktadır. Günlük tüketilen gıdaların birçoğunda bulunan bu madde, sağlığımız için önemlidir.

Bu Maddenin Faydaları Nelerdir?

Bu aminoasitin birçok faydası vardır. Öncelikle vücudun tuz minarel ve su dengesini sağlar. Beyinde ve sinirlerde potasyum ve kalsiyum dengesini sağlar. Genel anlamda taurin faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Fiziksel fonksiyonun ve zihinsel fonksiyonun artmasında rol alır. Psikolojik tedavide kullanılmaktadır.

2- Kalbin güçlenmesini sağlar ve kalp kaslarının güçlenmesinde etkili rol oynar. Bu özelliği nedeniyle sporcuların en çok tercih ettiği maddelerden biridir.

3- Kötü kolesterolün yükselmesini önler. Kalp sağlığını tehdit eden kötü kolesterol, bu madde yardımıyla kontrol altına alınmaktadır.

4- Beyin fonksiyonlarını düzenler ve nörolojik problemlerin çıkmasını önler. Zihinsel, sinirsel ve nörolojik problemleri kontrol altına alır.

5- Kemik gelişimi olumlu yönde etkiler. Kırıklarda ve kemikle ilgili sorunlarda tedavi edici özelliklere sahip bir maddedir.

Bütün bu konularda bu maddenin faydası kanıtlanmıştır. Vücut dengesinin sağlanmasında ve önemli rol oynayan taurin, tıp dünyasının vazgeçemediği bir maddedir. Bu madde kimler için zararlıdır?

1- Çocuklar bu maddeyi almamalıdır.

2- Hamileler için sakıncalıdır.

3- Kaygı bozukluğu olanlar,

4- Hipolar tedavisi görenler,

5- Kafein hassasiyet problemi olanlar,

6- Depresyon problemi olanlar,

7- Karaciğer, böbrek ve kalp sorunu olanlar,

Enerji içeceğini fazla içmemelidir. Bu hastaların fazla miktarda bu maddeyi aldığı zaman ciddi sorunlar çıkabilir. Enerji içeceğini çok içerek fazla taurin alanlarda kalp çarpıntısı ve halüsinasyon gibi yan etkiler görülmektedir.