Tatyana Kosheleva: 'Galatasaray benim evim'

Son dönemde hayatının inanılmaz değiştiğini belirten Kosheleva, "Çin'e transfer olacaktım ama son anda gerçekleşmedi. Her şey beklenmedik bir şekilde gelişti. Hayatım inanılmaz değişti son dönemde. Size bunları anlatacak zamanım olmadı. Yine de transferim olmadı. Bunda kimsenin hatası yoktu. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Çin sayfasını kapattım ve Galatasaray'a transfer oldum. Çok ilginç bir tercih oldu. İstanbul'a taşındık ve ev gibi bir ortam bulduk. Galatasaray bize evimiz gibi güzel bir ortam sundu. Destek oldular. Bu bizim için çok önemliydi" açıklamasını yaptı.