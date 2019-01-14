Tatilde Wolfteam oyna, 100 bin TL kazan

Yarıyıl tatili başlıyor ve Netmarble Türkiye, Wolfteam oyuncularını eğlenceli bir turnuva deneyimine çağırıyor. Wolfteam’in yarıyıl tatiline özel olarak düzenleyeceği turnuvanın toplam ödülü 100 bin TL.

Arkadaşına güvenen gelsin

İsteyen her Wolfteam oyuncusu, Wolfteam’deki yeteneğine güvendiği 2 arkadaşıyla birlikte kuracağı takımlarla online olarak düzenlenecek turnuvaya katılabilir. 100 bin TL ödüle sahip olan Wolfteam turnuvası 30 Ocak’ta başlayacak.

Takımlarını kuran oyuncular 11 Ocak 2019 tarihinden itibaren turnuvaya kayıt olabilecek. Kayıtlar 28 Ocak’a kadar sürecek ve turnuva 30 Ocak’ta başlayacak.

Tatilde 100 bin TL kazanma şansı

Netmarble Türkiye olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere okulların yarıyıl tatil döneminde eğlenceli zaman geçirmelerini ve iyi bir oyuncu olmaları için tecrübe kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “Yarıyıl tatilinde başlatacağımız bu özel turnuva ile Wolfteam tutkunlarına eğlenceli bir turnuva tecrübesi sunuyoruz. Arkadaşlarına güvenen oyuncular hem Wolfteam tarihine adlarını yazdırma hem de 100 bin TL ödülü kazanma fırsatına sahip olacak. Şimdiden tüm oyunculara güzel bir tatil ve turnuvada başarılar diliyorum.” dedi.