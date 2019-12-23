Tatil öncesi cezalı duruma düştüler!

Süper Lig'in 16.hafta maçları tamamlanırken sarı kart cezalısı konumuna düşen oyuncu sayısında artış oldu. Hristiyanlar için özel günlerden biri olan noel akşamı ve ardından gelecek yılbaşı tatili dönemi öncesi 7 maç sonunda toplam 12 oyuncu cezalı konuma düştü. Bu akşam Konyaspor-Trabzonspor ve Denizlispor-Alanyaspor maçı öncesi 11 oyuncu sınırda yer alıyor.

İşte 17.hafta maçlarında sarı kart cezalısı konuma düşen oyuncular

Jeremain Lens (Beşiktaş)

Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)

Fabricio Baiano (Gençlerbirliği)

Ante Kulusic (Ankaragücü)

Jerome Cameron (Göztepe)

Titi (Göztepe)

Gassama (Göztepe)

Khalili (Kasımpaşa)

Mykola Moroziuk (Ç.Rizespor)

Miguel Lopes (Kayserispor)

Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

Serdar Aziz (Fenerbahçe)





Geçen sezon Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz'in devre arası öncesi Maldivler'de tatil yapması ve ardından takımdan ayrılması çok konuşulmuştu.





Ç. Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi ise son dönemde magazin basınını meşgül eden bir başka isim. Moroizuk'un eşi geçtiğimiz hafta tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı.



