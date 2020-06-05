Tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor maçı 23 Haziran’da
TFF 1. Lig’in 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, mücadelenin 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da oynanacağı belirtildi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşmasının tarihi belli oldu. İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, mücadelenin 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, "TFF 1. Lig’in 21. haftasında Giresunspor ile karşılaştığımız, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 34. dakikada, takımımızın 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken tatil edilen müsabakanın kalan bölümü 23 Haziran Salı günü saat 17.30’da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.
Giresunspor ile İstanbulspor arasındaki 21. hafta maçı, Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak.