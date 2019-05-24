Kastamonu’da, patlak basketbol topuyla okul bahçesinde öğle aralarında çalışarak ragbi turnuvasına hazırlanan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Taşköprü Seka Ortaokulu’nda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitim öğretmenleri Sercan Hükümen’in öncülüğünde geçen yıl aralık ayında ragbi takımı kuruldu. Tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden oluşan takım, ragbi topları bulunmadığı için patlak basketbol topunu ragbi topuna benzer bir şekile sokarak öğle arasında okulun bahçesinde çalışmalara başladı.

Kızların antrenman yapabilmesi için erkek öğrencilerden oluşturulan bir başka ragbi takımıyla çalışan Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından bu ay içinde Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmayı başardı.

Kız öğrencilerin çalışması için kurulan erkek takımı da turnuvada dördüncülük elde etti.

‘Girilmez’ şeritlerinden tag

Öğrencilerin tamamı taşımalı sistemle köylerden geldiği için dersten sonra çalışma şansları bulunmadığına işaret eden Beden eğitim öğretmenleri Sercan Hükümen “Biz de çalışmalarımızı 40 dakikalık öğle arasında yaptık. Ragbi topumuz olmadığı için patlak basketbol topuna voleybol dizlikleri geçirerek şekil verdik ve o topla çalıştık. Bu sporun olmazsa olmazı tag uzantıları var, belin sağı ve solundan aşağıya sarkan. Rakip takım bu uzantıları çekerek topu taşıyan kişiyi durduruyor. Biz de tag uzantısı olarak, belediyenin üzerinde ’girilmez’ yazan bant şeritlerini şortun içine sokarak kullandık. Daha sonra bir milli takım antrenörü bunları bize sağladı. Bunları kullanarak sadece bir gün antrenman yapıp şampiyonaya gittik” dedi.



