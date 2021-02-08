Taşkın Çalış, frikikten hat-trick yaparak, futbol tarihine geçti!

Taşkın Çalış, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 41, 45 ve 90+1. dakikalarında kullandığı frikiklerde topu ağlara yolladı ve mücadelenin yanı sıra futbol tarihine de damga vurdu.

Daha önce frikikten kaç kez hat-trick yapıldı?

Hürriyet'in haberine göre; Taşkın Çalış, 'bilinen' futbol tarihinde frikikten hat-trick yapan 8. futbolcu oldu. Bu 8 isim arasında Lionel Messi, Juninho, Roberto Carlos, Pirlo, Hagi, Alex ve Pierre van Hooijdonk gibi ünlü frikikçiler giremedi.

İşte Taşkın Çalış'tan daha önce frikikten hat-trick yapan 7 futbolcu

Sinisa Mihajlovic (Lazio): 1998 / Lazio 5-2 Sampdoria

Giuseppe Signori (Lazio): 1994 / Lazio 3-1 Atalanta

Marcus Assunçao (Santos): 1998 / Bahia 3-3 Santos

Kostas Frantzeskos (PAOK): 1997 / PAOK 6-0 Kastoria FC

Cristiano da Silva (Kashiwa Reysol): 2015 / Kashiwa Reysol 3-3 Vegalta Sendai

Ray McKinnon (Dundee United): 1997 / Dundee United 3-2 Kilmarnock

Adrian Justinussen (HB Torshavn): 2020 / HB Torshavn 5-0 Argja Boltfelag