Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Judo Grand Slam’i yarın başlıyor. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları parkurunda yer alan organizasyonda ülkemiz 3 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamiye çıkacak.

71 ülkeden 201 kadın ve 296 erkek olmak üzere toplam 497 judocunun madalyanın yanı sıra olimpik puan ve kota için de ter dökeceği turnuvada Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak olimpik milli sporcularımız ve müsabaka günleri şöyle:

5 Mart Cuma

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Özlem Yıldız.

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız.

6 Mart Cumartesi

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç.

7 Mart Pazar

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan.