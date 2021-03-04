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Taşkent Judo Grand Slam'i başlıyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’in ev sahipliği yapacağı Judo Grand Slam’i yarın başlıyor. Temmuz ayının son haftasında başlayacak olan Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıracak turnuvada milli sporcularımız da mücadele edecek.

04 Mart 2021, Perşembe 19:05 Son Güncelleme:
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Taşkent Judo Grand Slam'i başlıyor

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Judo Grand Slam’i yarın başlıyor. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları parkurunda yer alan organizasyonda ülkemiz 3 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamiye çıkacak.

71 ülkeden 201 kadın ve 296 erkek olmak üzere toplam 497 judocunun madalyanın yanı sıra olimpik puan ve kota için de ter dökeceği turnuvada Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak olimpik milli sporcularımız ve müsabaka günleri şöyle:

5 Mart Cuma

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Özlem Yıldız.

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız.

6 Mart Cumartesi

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç.

7 Mart Pazar

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan.

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