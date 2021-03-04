Taşkent Judo Grand Slam'i başlıyor
Özbekistan'ın başkenti Taşkent’in ev sahipliği yapacağı Judo Grand Slam’i yarın başlıyor. Temmuz ayının son haftasında başlayacak olan Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıracak turnuvada milli sporcularımız da mücadele edecek.
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Judo Grand Slam’i yarın başlıyor. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları parkurunda yer alan organizasyonda ülkemiz 3 kadın ve 5 erkek judocu ile tatamiye çıkacak.
71 ülkeden 201 kadın ve 296 erkek olmak üzere toplam 497 judocunun madalyanın yanı sıra olimpik puan ve kota için de ter dökeceği turnuvada Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak olimpik milli sporcularımız ve müsabaka günleri şöyle:
5 Mart Cuma
Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Özlem Yıldız.
Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız.
6 Mart Cumartesi
Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç.
7 Mart Pazar
Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan.