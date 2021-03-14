Tartışmasız lider Beşiktaş

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde önceki gün Başakşehir'i 3-2'lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yarışında zirvedeki yerini korudu. Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak 28 maç sonunda 63 puana ulaşan Kara Kartal, özellikle İstanbul takımlarına karşı elde ettiği bariz üstünlükle hem yarıştaki rakiplerine puan vermedi hem de farkı açtı!

Siyah-Beyazlılar, ligin ilk yarısında Başakşehir’i 3- 2, Fenerbahçe’yi 4-3, Kasımpaşa’yı 3-0, Galatasaray’ı 2-0 ve Fatih Karagümrük’ü de 4-1 yenmişti. İkinci yarıda ise İstanbul takımlarıyla ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, 6’ncı maçını da 3-2 kazanarak İstanbul takımlarına karşı 6’ncı galibiyetini aldı. Kara Kartal, bu 6 karşılaşmada rakip ağlara 19 gol atarken kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

28 maçın 27'sinde gol attılar

Beşiktaş, 28 maçta attığı 62 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda. Siyah-Beyazlılar yenildiği maçlar da dahil bu 28 maçın 27’sinde gol atma başarısını gösterirken sadece 1 maçta gol atamadan 90 dakikayı tamamladı. Üstelik Beşiktaş, 4’üncü haftadaki 1-0’lık Gençlerbirliği mağlubiyetinden bu yana ligde 24 maçın tamamında gol atarak liderliği ne kadar hak ettiğini de gösterdi. Kara Kartal'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe 6 maçta, Galatasaray ise 4 mücadelede gol atamayarak bu alanda da Beşiktaş’ın gerisinde kaldı. Geçen sezon 34 maçta 59 gol kaydeden Kartal, bu sayıyı şimdi 28 maç sonunda geride bıraktı.

Tarihi rekora 1 gol kaldı

Kara Kartal'da bu sezon 20 futbolcu takıma gol katkısı verirken 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu. Siyah-Beyazlı takımın golcüleri; Vincent Aboubakar 15 ve Cyle Larin de 14 olmak üzere toplam 29 gol attı. Bu ikiliye 12 asiste ulaşan Rachid Ghezzal da önemli ölçüde katkı verdi. Son olarak 2004-05 sezonunda 20 futbolcusu gol atan Beşiktaş'ta kalan haftalarda farklı bir isim de skor üretirse tarihi rekor olacak. Bu sezon Kartal'da kaleciler hariç ligde oynayıp da gol atamayan; Dorukhan Toköz, Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz.

Aslıhan Çil