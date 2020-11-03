‘Tartışmalı penaltıyla maçı kaybettik’

Genç yıldız adayı, “Süper Lig’de ilk defa 11’de başladım. Kafa olarak hazırdım. Tempolu bir maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra iyiydik. Tartışmalı penaltı golüyle yenildik” dedi.

‘11’e 11 olsaydık farklı sonuç olurdu’

Antalyaspor’un forveti Orgill bir oyuncularının atılmasına rağmen oyunda kopmadıklarını söyledi.

Jamaikalı oyuncu şunları söyledi: “İyi mücadele ettik. 11’e 11 olsaydı daha farklı bir sonuç çıkardı. Şanssız bir hata sonucu yapılan bir penaltıyla mağlup olduk. Sonuna kadar mental olarak güçlü durmamız bizim için önemliydi. Maçı 1-1 bitirmeyi düşünüyorduk ama olmadı.”



