TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.
Stat: Tarsus Şehir
Hakemler: Cihan Aydın xxx, Barış Çardaklı xxx, Aykut Onar xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Abdurrahman Canlı xx, Yasin xx (Gökhan dk. 89 ?), Okan xx, Nurullah xx, Yılmaz xx (Mustafa dk. 73 x), Emir xx, Yasin xx (Abdullah dk. 58 x), Muhammet xxx, Sefa xx, Cemil xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Abdurrahman Emir xx (Tayyib dk. 67 x), Onur xx, Alper xx (Umut Sönmez dk. 62 x), Umut Kaya xx (Kürşat dk. 86 ?), Erman xx, Ufukhan xx, Mehmet xx, Artun xxx, Erhan xx, Zafer xx
Goller: Muhammet (dk. 18 ve 76), Yasin (dk. 28) (Tarsus İdman Yurdu), Artun (dk. 78) (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Emir, Nurullah, Abdullah, Abdurrahman, Barış (Tarsus İdman Yurdu), Erhan, Onur (Manisa Büyükşehir Belediyespor)