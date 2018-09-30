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Tarsus İdman Yurdu - Manisa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

30 Eylül 2018, Pazar 21:05
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi. 

Stat: Tarsus Şehir 

Hakemler: Cihan Aydın xxx, Barış Çardaklı xxx, Aykut Onar xx 

Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Abdurrahman Canlı xx, Yasin xx (Gökhan dk. 89 ?), Okan xx, Nurullah xx, Yılmaz xx (Mustafa dk. 73 x), Emir xx, Yasin xx (Abdullah dk. 58 x), Muhammet xxx, Sefa xx, Cemil xx 

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Abdurrahman Emir xx (Tayyib dk. 67 x), Onur xx, Alper xx (Umut Sönmez dk. 62 x), Umut Kaya xx (Kürşat dk. 86 ?), Erman xx, Ufukhan xx, Mehmet xx, Artun xxx, Erhan xx, Zafer xx 

Goller: Muhammet (dk. 18 ve 76), Yasin (dk. 28) (Tarsus İdman Yurdu), Artun (dk. 78) (Manisa Büyükşehir Belediyespor) 

Sarı kartlar: Emir, Nurullah, Abdullah, Abdurrahman, Barış (Tarsus İdman Yurdu), Erhan, Onur (Manisa Büyükşehir Belediyespor) 

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