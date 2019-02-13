Tarsus İdman Yurdu kötü gidişata dur demek istiyor

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek kötü gidişata "dur" demelerini istedi.

Ligin ikinci yarısına iyi başlayamayan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübünü ziyaret eden Başkan Şevket Can, Tarsus İdman Yurdu’nun hak etmediği yerde olduğunu, biran önce toparlanmalarını istedi. İlk olarak yönetim ile toplantı yapan Başkan Can, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Tarsus İdman Yurdu için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirten Can, Tarsus İdman Yurdu’na maddi kaynak bulmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Can, “Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Siz de üzerinize düşeni yapın. Tarsus İdman Yurdumuz ikinci yarı hiç istenmeyen sonuçlar aldı. Bu kötü gidişata artık dur deyin. İnşallah hep beraber Tarsus İdman Yurdumuzu hak ettiği yere getireceğiz. Biz hepinize güveniyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri günden bugüne kadar Tarsus İdman Yurdu’na siyaset sokmadıklarını ve buna hiçbir zaman izin vermeyeceklerini, Tarsus İdman Yurdu üzerinden hiç kimsenin de siyaset yapamayacağını söyledi.

İHA