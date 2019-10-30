Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı adını 5. tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar...

8' Artun Akçakın kaptığı topta sol çaprazdan ceza sahasına girdi ancak şutu kaleci Altay'da kaldı.

GOL | 16. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornere iyi yükselen Sadık Çiftpınar, net bir kafa vuruşu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL | 29. dakikada Fenerbahçe farkı Deniz Türüç'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Hava topunu alan Alper Potuk, ceza alanına girdi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda araya girdi. Bu top Deniz Türüç'ün önünde kaldı ve Deniz de boş kaleye rahat bir gol attı.

Deniz Türüç 1 gol 1 asistle oynuyor.

41' Tolga Ciğerci'nin frikiği az farka üstten auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 53' Altay'ın pas hatasında Tarsus İdman Yurdu'nda Ali Yavuz Kol araya girdi, pasında Çağrı Yağız golü attı ve farkı 1'e indirdi.

60' Sakatlanan Adil Raki çıkıyor, Zanka oyuna dahil oluyor.

GOL | 70' Tolgay Arslan uzaklardan gelşişine çektiği müthiş şutla Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren golü attı.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Tarsus İdman Yurdu:

Anıl Demir - Aytaç Öden - İbrahim Hırçın - Yakup Yiğit - Sefa Durmuş - Ferhat Duman - Erkam Develi - Mert Özdestici - Çağrı Yasak - Ali Yavuz Kol - Artun Akçakın

Yedekler:

Zeki Ayvaz - Mehmet Cansın Çiçek - Mustafa Yılmaz - Cem Aktaş - Emir Kaan Gültekin - Alperen Pak - M. Gedikoğlu

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Mauricio Isla - Sadık Çiftpınar - Murat Sağlam - Adil Rami - Tolgay Arslan - Tolga Ciğerci - Miha Zajc - Deniz Türüç - Alper Potuk - Mevlüt Erdinç

Yedekler:

Abdullah Yiğiter - Serdar Aziz - Zanka - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Jailson - Muhammed Gümüşkaya - Vedat Muriqi