Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ergün Penbe'nin raporu doğrultusunda kaleci pozisyonu için arayışlarını hızlandıran Tarsus İdman Yurdu, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Denizlispor'da tamamlayan tecrübeli kaleci Cenk Gönen'e transfer teklifi yaptı.

Cenk'in menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti ve Cenk düşünmek için süre istedi. Şartlar oluştuğu taktirde Cenk Gönen'in yeni adresi Tarsus İdman Yurdu olacak.

Beşiktaş ve Galatasaray 'da oynadı

Kariyerinde Göztepe, Altay, Beşiktaş, Galatasaray, Malaga, Alanyspor ve Denizlispor takımları yer alan 33 yaşındaki deneyimli eldiven geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor'da 17 maçta görev aldı ve kalesinde 27 gol gördü. Cenk Gönen 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Ajansspor