Tarsal tünel sendromu, ayak parmaklarına uzanan siyatik sinirin dalı olan posterior tibial sinirin tarsal tünellerinden geçerken oluşabilecek kompresyonların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Diğer sendromlara kıyasla nadiren görülen tarsal tünel sendromu ayakta tedavi edilen bir durumdur. Bu nedenle gün boyunca ayaklara çok fazla ağırlık koymak bu bozukluğu tetikler. Bilekte burkulmalar hasarı artırabilir.

Tarsal tünel sendromu nedir?

Tarsal tünel sendromu, ayak bileğinde tibial sinirinin tarsal tünelinde sıkıştırılmasıdır. Tibial sinir, siyatik sinirin bacağın arkasında uzanan dallarından biridir. Ayak bileğinin arka iç tarafında, tibia kemiğinin medial malleol çıkıntısı talus ve kalkaneus kemikleri ile fleksör retinakulum adı verilen bağ dokusu arasından geçer. Bu yer nispeten dar bir yer olduğundan, sinir sıkışabilir ve hasar görebilir. Bu duruma tarsal tünel sendromu denir.

Tarsal Tünel Sendromunu tetikleyen birçok neden var. Ayak bileğinin aşırı yüklenmesi en yaygın neden olarak bilinir. Gün içinde uzun süre ayakta durma ve ayak bileğinin güç kaybı nedeniyle oluşabilecek burkulmalarda Tarsal Tünel Sendromu gelişebilir ve bu sendrom farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.

- Travmalar

- Tarsal tünelin çevresinde iyi huylu kütle

- Artrit

- Düz tabanlık

- Tibial sinire yakın tümörler

- Diyabet

- Ayak bileklerinde ödem

- Ayak bileği burkulması veya kırılması

- Tibial siniri çevreleyen zardaki varisin sinir üzerinde baskıya neden olması

Sıralanan bu sebepler tarsal tünel sendromunun oluşmasına neden olarak gösterilmektedir.

Tarsal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Bu sendromun belirtileri:

- Ayaklarda uyuşukluk hissedilmesi ve yaşanan güç kaybı

- Ayak bileklerinde oluşan karıncalanma hissi

- Geceleri ayak bileklerinde yaşanan ani ve acılı sancılar

- Bileklerde yaşanan ani boşluk hisleri

Ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalanma ve uyuşma, tibial sinir boyunca görülen ağrı, özellikle ayak tabanı ve ayak bileği kemiği gibi şikayetler sonucunda artar. Tarsal tünel sendromunun neden olduğu diğer semptomlar; acı, ağrı ve batma tarzında yanma hissidir. Semptomlar kişiden kişiye değişebilir. Ağrı ve diğer semptomların streslere ve fiziksel aktivitelere göre arttığı görülebilir. Aşırı fiziksel aktivite durumunda geceleri karıncalanma ve ağrıda bir artış olur.

Tarsal tünel sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Dinlenme, soğuk uygulama, sıkıştırma (elastik bandajla sarma) ve ayak bileği tutma (yükseklik) ilk aşamada uygulanabilecek tedavi yöntemleridir. Ağrı kesici olarak kullanılan ilaçlar hem ağrıyı azaltır hem de ödemlerden kurtarır. Ayak bileği kullanmak sinir üzerindeki basıncı azaltabilir. Düztabanlık varsa, tabanlık giyerek kemeri desteklemek tibial sinir üzerindeki stresi hafifletebilir.

Ayak bileği kaslarından posterior tibialın güçlendirilmesi, baldır kaslarının esnemesi, yumuşak doku masajı ve tibial sinirin mobilizasyonu önerilen fizik tedavi teknikleri arasında gelmektedir. Kortikosteroid enjeksiyonu sinirin sıkıştırıldığı bölgeye uygulanabilir. Böylece iltihap ve ödem azalır. Bu yöntemlerin etkisiz olduğu ciddi vakalarda cerrahi müdahaleler gerekebilir. Ameliyatta tarsal tüneli kaplayan fleksör retinakulum kesilir ve gevşetilir. Ameliyattan sonra normal yaşama dönmek için fizik tedavi de uygulanır.

Tarsal Tünel Sendromuna sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ne ölçüde ve ne ölçüde olduğunu öğrenmek için bir ortopedi uzmanı ile görüşmelisiniz. Ortopedist belirtilerinizin ne ölçüde ilerlediğini ve bölgedeki travmayı kontrol edecektir.

Tarsal tünel sendromu testi nasıl yapılır?

Tanı tıbbi öyküye ve fiziki muayeneye göre konulmaktadır. Karakteristik şikayetlere ek olarak, travma gibi zemin hazırlama faktörleri de sorgulanmaktadır. Tibial sinirin geçtiği noktalara dokunarak hassasiyeti değerlendiren Tinnel testi, bu problem için özel bir muayene yöntemidir.

Ayak bileğinin zor dönmesi (eversiyon) ve yukarı çekilmesi (dorsifleksiyon) semptomları artırabilir. EMG ile sinir fonksiyonu objektif olarak değerlendirilebilir. MR kontrolü ile tarsal tünelde kompresyona neden olabilecek kitleler veya kemik anormallikleri tespit edilebilir.

Tarsal tünel sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Tarsal tünel sendromu tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarı gelişebilir. Bu durumda, duyu kaybı olabilir, başparmak gücü azalabilir ve kas incelmesi görülebilir. Diğer taraftan yürüme zorluklarına neden olabilir ve günlük iş yapmayı zorlaştırabilir. Ayaklarımız, farkında olunmadan en çok yorulan uzuvlarımız arasında gelmektedir. Tarsal tünel sendromuna yakalanmamak için ayakların bakımını yapmak son derecede önemlidir.