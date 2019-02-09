Ultra lüks özellikleri dikkat çeken minibüs; 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından yüzde 100 el işçiliği üretildi. Ultra lüks VIP minibüs’ün yapımı ortalama 3 ay sürdü.

Minibüsün koltuk derileri özel istek üzerine İtalya’dan sipariş edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı.

Aracın en dikkat çekici özelliği ise, çok özel bir ses sisteminin olması… Almanya’dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan’ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.

Minibüste bulunan diğer özellikler ise; masajlı, ısıtmalı, soğutmalı, ayak dinlendirmeli koltuklar, özel kişiselleştirilmiş oturma düzeni, buzdolabı, masa, kendisine özel iklimlendirme sistemi, kişiselleştirilebilen aydınlatma sistemi, mücevher kutusu, sıcak ve soğuk muhafaza edilebilen şişelik sistemi...