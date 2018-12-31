Tarkan Serbest: Hedefim Kasımpaşa hayalim Barcelona

Lucescu’nun Austuria Wien’de bizzat izleyerek A Milli Takım’a çağırdığı 24 yaşındaki Tarkan Serbest, Kasımpaşa’daki hedeflerinden kariyer hayallerine kadar birçok konuda FANATİK’e konuştu. Viyana’da parkta abisiyle sabahtan akşama kadar futbol oynarken keşfedilen başarılı orta saha oyuncusunun hikayesi sizlerle...

‘Her şey parkta başladı’

“Viyana’da oturduğumuz evin hemen yanında bir park vardı; orada ağabeyimle futbol oynuyorduk. Bir gün SV Donau’nun antrenörleri parktan geçtikleri sırada bize kulüp ve tesisleri hakkında bilgi verip davet ettiler. Ağabeyimle birlikte durumu babama anlattık ve bizi ertesi gün tesislere götürmesi için ikna ettik. Ardından Austria Wien’in genç takımlar sorumlusu Ralf Muhr beni izledi, beğendi. 14 sene orada oynadım, artık benim için ev gibi olmuştu orası.”

‘Anneme söz vermiştim’

“Futbolda ve özel hayatımda ailem her zaman destekçimdi. Annem futbolcu olmama çok sıcak bakmıyor, okumamı istiyordu. Ancak ben vaktimin tamamını futbola ayırırdım. Derslerle aram pek iyi değildi. Playstation’da FIFA oynardım hep. Bu yüzden 17 yaşında okulu bıraktım ve anneme futbolcu olacağıma dair bir söz verdim. Bugün o sözü tutabildiğim için çok mutluyum, tabii annem de öyle.”

‘Kasımpaşa doğru yer’

“Kulübümde oynamaya başladıktan sonra, özellikle de Avrupa maçlarına çıktıktan sonra Türkiye’den teklifler gelmeye başladı. Menacerime çok ciddi bir şey olmadıkça kafamı karıştırmamasını söyledim. Nitekim benimle en ciddi ilgilenen kulüp Kasımpaşa oldu. Buraya geldik, tesisi gezdik, projeyi gördük ve benim için en doğru yerin burası olduğuna inandım. Çok da doğru bir karar vermişim.”

‘Hedefler hep büyük’

“Milli Takım’la ilgili her zaman hedefim vardı. Üç sene önce sosyal medya hesabımdan, “Hedef 2018” yazıp yanına Türk bayrağını koyarak Milli Takım hedefimi belirtmek amacıyla bir paylaşımda bulunmuştum. Paylaştıktan üç sene sonra da seçildim. Hedefinizin hep büyük olması gerek. Şimdi de hedefim hem Ay-Yıldızlı formayla hem de Kasımpaşa ile kalıcı olabilmek. Hayalim ise yine büyük. Barcelona’da forma giymek istiyorum bir gün.”

‘Ay-Yıldızı görünce...’

“Geçen sene ise Lucescu’nun beni izlediğini öğrendim. Milli takıma çağrıldığımda çifte vatandaşlığımın da olmaması sebebiyle, Avusturya pasaportumdan vazgeçmem söz konusu oldu. Lucescu ve ailemle görüştükten sonra kararımı verdim ve Türk pasaportumu çıkarttım. Ailemle görüntülü konuşma yaptığımda üzerimde Ay-Yıldız’ı gördüklerinde duygulandılar. Burada olmak benim için ve ailem için çok büyük bir şey”

‘Altyapılar için Avusturya örnek’

“Türkiye’de altyapıların gelişmesi gerekiyor. Ben Avusturya’da bu açıdan çok şanslıydım. Dünya’daki en iyi altyapıcılar Avusturya’da diyebilirim. Bu açıdan çok şanslıydım. Özellikle önem verilen şey ise teknik gelişim. Tekniğimizin gelişmesi için hocalarımız bize küçük toplar verirdi, ev ödevi gibi o toplarla evde çalışır, idmanın bir bölümünde uygulardık. Avusturya’daki altyapı eğitimine çok şey borçluyum.”

‘Forvette başladım’

“Futbola ilk başladığımda forvetteydim, yaşım büyüdükçe geriye doğru gittim, hatta bir ara stoper oynuyordum. Ancak sonunda doğru mevkiimi buldum. Ön liberoda çok mutluyum.”

‘İdolüm Busquets’

1 numaralı idolüm Sergio Busquets. 6 numarayı kusursuz oynuyor. Örnek bir karakter bence. Ben de onu izleyerek kendimdeki eksikleri geliştirmeye çalışıyorum.”

'4 dil biliyorum’

Almanca, İngilizce ve Türkçe biliyorum. İki sene İspanyolca dersi aldım. Kulübe farklı ülkelerden yeni oyuncular gelebiliyor, onlarla iletişimi sağlamak adına dil bilmek önemli.”

Ömer Necati Albayrak

Gökmen Özcan