Antalyaspor'dan ayrılan Tarık Çamdal, Lig Radyo'da Fanatik editörü Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuştu. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yolların ayrıldığını açıkladığı oyuncu, "Bu benim aldığı ve yönetimle beraber verdiğimiz bir karar oldu. Sol beke yapılan bir takviye var. Kurdyashov alındı. Sağ bekte de Nazım oynuyor, hakkı da bu zaten. Dolayısıyla oynayamayacağımı düşünerek böyle bir karar verdim" dedi.

'Kararı ben verdim'

Galatasaray'da 1.5 sene boyunca takım idmanından uzak kaldığını dile getiren Tarık, "O kadar süre takımdan uzak kalan bir oyuncunun geri dönmesi zordur. Bu durumları yaşayan birçok arkadaşımız futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ancak ben geri döndüm. Bunu başarmak çok değerliydi ve artık oynamak, daha iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden de oynayabileceğim bir takıma gitmeliyim. Süper Lig ya da 1. Lig farketmez. Hedeflerimi gerçekleştireceğim bir takım olmalı. Aldığım teklifler var. En doğru kararı vereceğim" açıklamasında bulundu.

'Bir gün de kral da olabilirsiniz'

Tarık, Galatasaray süreciyle ilgili herhangi bir pişmanlık yaşamadığını da belirtip sözlerini şöyle tamamladı: "Ben hafızamdaki kötü günleri sildim. Galatasaray'a dair sadece olumlu anılarımı hatırlamak istiyorum. Kimseye bir kırgınlığım ya da kızgınlığım yok. Son maçta bana karşı yine tepkiler oldu. Futbol böyle bir oyun. Bir gün de kral da olabilirsiniz, bir günde dibe de vurabilirsiniz. Önemli olan ayağa kalkmak. Ben ayağa kalktığımı düşünüyorum. Bu sezon beni izleyenler de aynı düşüncede."



