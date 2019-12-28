Tarık Çamdal protestolara cevap verdi: Saygı duyuyorum, haklarıdır

Tarık Çamdal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Penaltıdan gol yedik, bu bizi sarstı. Çok üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir ve daha iyi bir Antalyaspor izletiriz. Tepkiler için fazla diyecek bir şey yok. Taraftarlar özgürler, istediklerini diyebilirler, saygı duyuyorum.

Maç boyu ıslıklandı

Galatasaray-Antalyaspor maçı boyunca topu her aldığında ıslıklanan Tarık Çamdal, Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 2014/2015 sezonu başında 4,5 milyon euroluk bonservisle transfer olmuş ancak vasat performansı ve aldığı maaşla tepkileri çekmişti.

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