Tarık Çamdal protestolara cevap verdi: Saygı duyuyorum, haklarıdır
Antalyaspor'un 5-0'lık Galatasaray mağlubiyetini değerlendiren Galatasaray'ın eski futbolsu Takık Çamdal, "Çok üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir ve daha iyi bir Antalyaspor izletiriz." derken protestolara da cevap verdi.
Tarık Çamdal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Penaltıdan gol yedik, bu bizi sarstı. Çok üzgünüz. Umarım devre arasını iyi geçirir ve daha iyi bir Antalyaspor izletiriz. Tepkiler için fazla diyecek bir şey yok. Taraftarlar özgürler, istediklerini diyebilirler, saygı duyuyorum.
Maç boyu ıslıklandı
Galatasaray-Antalyaspor maçı boyunca topu her aldığında ıslıklanan Tarık Çamdal, Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 2014/2015 sezonu başında 4,5 milyon euroluk bonservisle transfer olmuş ancak vasat performansı ve aldığı maaşla tepkileri çekmişti.
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