Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 30. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun genç yeteneği Tarık Biberovic, açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Tarık Biberovic, "Önümüzde çok zorlu ve önemli bir karşılaşma var. EuroLeague’deki son maçımızdan sonra ayağa kalkmalı ve çok daha iyi bir performans göstermeliyiz. Parkeye adım attığımız ilk andan itibaren enerjimizin tamamını sahaya yansıtabilmeliyiz. Galibiyet için son ana dek mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.



