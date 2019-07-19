Tarık Aksar: 'Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz'

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonu fikstür kuraları çekildi. Çekilen fikstürün ardından Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Aksar, ilk hafta Altay ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyleyerek, "Bizim açımızdan güzel bir kura çekimi oldu. İlk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Altay iyi bir takım biz de iyi bir takımız. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Süper Lig için zorlayacağız"

Başkan Aksar, yeni sezonda Süper Lig için daha fazla çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Ümraniyespor istikrarlı şekilde gidiyor. Hedefleri büyüttü. Son 3 sezondur Play-Off'u zorluyoruz. Hatta Play-Off'ta Süper Lig'i kaçırdık. En kötü şartlarda Play-Off oynayacak bir kadro oluşturduk. Tabii ki Süper Lig’i zorlamaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.

"Emircan’ı vermeyi düşünmüyoruz"

İsmi Trabzonspor ile gündeme gelen Ümraniyesporlu futbolcu Emircan Altıntaş ile ilgili de konuşan Başkan Aksar, "Emircan ile ilgili haberler geliyor ama hiçbir kulüpten resmi müracaat yok. Emircan bizim oyuncumuz kendisiyle çalışmak istiyoruz. Mümkün olduğunca da vermeyi düşünmüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"Hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız”

2019-2020 sezonu kadro yapılanması hakkında da bilgi veren Aksar, “Son olarak Bentley ile anlaşma sağladık. Yabancı kontenjanımız 4. biliyorsunuz 5 yabancımız vardı ve hepsiyle de yollarımız ayırdık. Yurt içinden 6 tane transfer yaptık. Mümkün olduğunca iskelet yapımızı bozmadan iyi mücadele edecek bir takım kurmaya çalıştık. Ümraniyespor hedefi olan bir takımdır. Hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

İHA