Tarihte bugün! UEFA zaferinin 19. yılı

Tam 19 yıl önce bugün... Galatasaray, Türk futbolunun en büyük zaferine imza attı. Sarı- Kırmızılılar, 17 Mayıs 2000’de Danimarka’nın Kopenhag şehrinde oynanan final maçında, İngiliz devi Arsenal’i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek, UEFA Kupası’nı kazandı. Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmanın 94. dakikasında kırmızı kart gören Hagi, takımını 10 kişi bırakırken, Aslan buna rağmen maçı penaltılara götürmeyi başardı.

Galatasaray adına Ergün Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve son olarak Popescu penaltı vuruşunu gole çevirirken, Arsenal’de Suker ve Vieira penaltı atışını kaçırdı, tek gol Parlour’dan geldi.

Unutulmaz maçın kadroları