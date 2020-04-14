2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi. Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi.