Tarihinde ilk kez Beşiktaş’ı ağırlayacak

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Süper Lig ekibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Anagold 24 Erzincanspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği müsabaka, kentte büyük heyecanla bekleniyor. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Anagold 24 Erzincanspor, tarihinde ilk kez Beşiktaş ile sahasında karşıya gelecek.

Gökhan Keleş: "Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ağırlamıştık"

Anagold 24Erzincanspor’un asbaşkanı Gökhan Keleş, yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul’da oynadıkları ilk maçta Beşiktaş’a 3-0 yenilmelerine rağmen güzel bir oyun sergilediklerini söyledi. Beşiktaş’ı Erzincan’da en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Keleş, Ziraat Türkiye Kupası’nın yanı sıra lider durumda oldukları lig mücadelesini de en iyi şekilde yürüttüklerini ifade etti. Keleş, "Beşiktaş ilk kez şehrimize geliyor. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ağırlamıştık. Bu da bizi çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. İnşallah en iyi şekilde kendilerini ağırlayacağız. Maçımızı dostluk havasında yapacağız." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül: "Gücümüzün yettiği kadar iyi oyun sergilemeye çalışacağız"

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Beşiktaş karşısında ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti. Sahada takım olarak iyi mücadele edeceklerini aktaran Sarıgül, "Vodafone Park’ta oynadığımız maçta gücümüzün yettiği kadar güzel oyun oynamaya çalıştık. İnşallah burada da onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Gücümüzün yettiği kadar iyi oyun sergilemeye, bunu yaparken de maçı bize yakın bir skora çekmeye çalışacağız. İyi bir skor alıp, sahadan mutlu şekilde ayrılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu

Ali Öztürk: "İlk maçtaki hataları yapmamaya çalışacağız"

Kırmızı-siyahlı takımın futbolcularından Ali Öztürk, ilk maçta avantajlı skor elde edemediklerini, sahalarında Beşiktaş’a karşı iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini aktardı. Beşiktaş karşısında turu geçebilmek için mücadele vereceklerini vurgulayan Öztürk, "Turu geçmek zor görünse de biz elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş’a karşı iyi futbol oynamaya, ilk maçtaki hataları yapmamaya çalışacağız. Beşiktaş’ı ağırlamak bizim adımıza gerçekten mutluluk verici bir durum. Böyle maçlar biz futbolcular için çok güzel oluyor. Süper Lig takımlarıyla, böyle büyük camialarla maç yapmak bizde anılar bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da ilk maçın skor anlamında kötü geçtiğini ve birçok pozisyonu değerlendiremediklerini belirterek, "Evimizde oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Turu geçmek zorlaştı ama en azından taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Esnafta Beşiktaş mutluluğu

Erzincan’da esnaflık yapan İbrahim Kolak, Beşiktaş’ı kentte ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Beşiktaş’ı en iyi şekilde ağırlayacağız ancak gönlümüz Anagold 24 Erzincanspor’un kazanmasından yana. Hem misafirperverliğimizi göstereceğiz hem de gerekli futbol ağırlığımızı sahaya yansıtacağız." diye konuştu. Esnaf Abdullah Karakaş ise "Daha önce Galatasaray’ı ve Fenerbahçe’yi burada ağırladık. İnşallah en iyi şekilde Beşiktaş’ı da ağırlayacağız. Büyük takımların Erzincan’a gelişi bizleri gururlandırıyor. Beşiktaş’ı Erzincan’a layık şekilde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA



