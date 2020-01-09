Tarihi maçı Houston kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) tarihi bir istatistiğe imza atılan mücadelede Houston Rockets, konuk olduğu Atlanta Hawks’ı 122-115 mağlup etti. NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Houston Rockets’ın deplasmanda Atlanta Hawks’ı 7 sayı farkla geçerek sezonun 25. galibiyetine imza attığı maçta, iki oyuncu üstün performansıyla önemli bir rekor kırdı.

Rockets’ta all-star James Harden 41 sayı, 10’ar ribaunt ve asist, Hawks’ta ise Trae Young 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle müsabakayı tamamladı. NBA tarihinde ilk kez, karşı takımlarda forma giyen oyuncular, aynı maçta 40 sayı üstü "triple-double" yapma başarısını gösterdi.