Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, EURO 2020 finaline kafa tuttu!

İtalya-İngiltere arasındaki EURO 2020 final karşılaşması, Türkiye'de reyting sıralamasında önceki gün ilk sırada yer aldı. TRT 1'de yayınlanan mücadele, 32,45 reyting oranıyla zirveyi kimseye bırakmadı.

Şampiyon İtalya'da ise finali yaklaşık 18.5 milyon insanın televizyondan takip ettiği öğrenildi. İtalya-İngiltere finalinin ardından 2. sırada 28,57 reyting oranıyla 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yer aldı.

Bu arada İtalya'da bu alanda en çok izlenen karşılaşma ise ev sahibi oldukları 1990 Dünya Kupası'nın yarı finalinde (normal ve uzatma süresi 1-1 bitmişti.) Arjantin'e penaltı atışlarında 4-3 yenildikleri kapışmaydı. Bu unutulmaz maçı ülkede TV'den 27.5 milyon kişi izlemişti.