Elmalı'da bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan güreşler, 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda düzenleniyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde, Ketenci Ömerpaşa Camii'nde cuma namazı çıkışında belediye önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okundu. Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Atatürk anıtına çelenk koyması ve konuşmasının ardından belediye önünden Recep Gürbüz Stadı'na kortej düzenlendi. Kortej yürüyüşüne Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi başpehlivanlar da katıldı. Saha girişinde mezarı bulunan efsane başpehlivan Recep Gürbüz'ün mezarı başında dualar edildi. Saha girişinde kurban kesilmesinin ardından alt boy güreşler başladı.

SON ŞAMPİYON ALİ GÜRBÜZ

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bugüne kadar üst üste en fazla kazanarak rekor kıran isim Orhan Okulu oldu. Daha önce Ahmet Taşçı'nın üst üste 5 kez kazandığı güreşleri, üst üste 6 kez kazanan Orhan Okulu, hem güreş tarihine geçti hem de altın kemerin iki kez ebedi sahibi olma başarısını gösterdi. Orhan Okulu'nun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste altın kemeri kazandığı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son başpehlivanı ise 2019 yılında Ali Gürbüz oldu.

669 YILLIK TARİH

1352 yılından bu yana devam eden Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya İl Envanterine dahil edilmiş bir kültürel etkinlik olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda Osmanlı devlet arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilinmektedir. Güreşlerin bir başka yönü de güreş yapılan yöreye maddi ve manevi desteğiyle yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. Elmalı'da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleriyle Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyu şebekesi, Elmalı spor tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapımına maddi kaynak sağlandığı bilinmektedir. (DHA)