Tarihe geçen zafer

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan sporcumuz Rıza Kayaalp, tarih yazarak şampiyon oldu. 30 yaşındaki sporcumuz, final karşılaşmasında Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds’i 3-1’lik skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu (2011, 2015, 2017, 2019) olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmeyi başardı. Dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 8’e çıkaran Kayaalp, zaferinin ardından sevincini Türk bayrağına sarılarak kendisini destekleyen seyircilerimizle birlikte kutladı.

Bediha yarı finalde elendi

Kadınlar 55 kilo yarı finalinde Bediha Gün ise ABD’li Jacarra Gwenisha Winchester ile karşılaştı. Milli güreşçi, ABD’li rakibine 6-4 mağlup oldu. Bediha, bugün Madina Nadirova (Kırgızistan)-Bolortuya Bat Ochir (Moğolistan) eşleşmesinin galibiyle bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. Milli sporcumuz, Alman Annika Wendle’yi 11-0, Ukraynalı Iryna Husyak’ı 14-4 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti. Öte yandan Evin Demirhan 50 kiloda, Beste Altuğ da 72 kiloda rakiplerine mağlup olarak finale çıkma başarısı gösteremediler.

İlk tebrik eden Cumhurbaşkanımız

Sporcumuz minderden iner inmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıcağı sıcağına aradı ve tebrik etti. Erdoğan, “Tebrik ediyorum. Çok yorgunsun, sonra görüşürüz. Şimdi artık olimpiyadı bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Gözlerinden öpüyorum” dedi. Rıza Kayaalp, “Sayın Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi rakibimi yener yenmez beni unutmadı ve ilk tebrik eden oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Dünyada 8, Avrupa’da 10 ve Olimpiyatlar’da ülkeme 2 madalya kazandırdım. Eksik olan olimpiyat altın madalyasını da kazanmak istiyorum. Kendimizi değil, sadece bayrağımızı ve bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizden beklentiler yenisini kazanmaktı. Bunu başardık” açıklaması yaptı.