Tarihe geçen adam: Umut Bulut
30 Mart 2002'de Süper Lig'de ilk maçına çıkarken, 19 yaşına yeni girmişti. O genç adam futbola ilk başladığında bugünü hayal edebilir miydi, bilinmez! Ancak, gerçek şu ki Umut Bulut bu hafta Oğuz Çetin'i geride bırakarak 'tarihi yeniden yazacak'.. Ve 1959'dan bu yana ligde en çok forma giyenlerin 1 numarası olacak!.
30 Mart 2002'de Süper Lig'de ilk maçına çıkarken, 19 yaşına yeni girmişti. O genç adam futbola ilk başladığında bugünü hayal edebilir miydi, bilinmez! Ancak, gerçek şu ki Umut Bulut bu hafta Oğuz Çetin'i geride bırakarak 'tarihi yeniden yazacak'.. Ve 1959'dan bu yana ligde en çok forma giyenlerin 1 numarası olacak!.
1959’dan bu yana
İşte lig tarihinin en çok forma giyen ilk üç efsane ismi:
Rıza Çalımbay: 494
Oğuz Çetin: 53
Umut Bulut: 503
Sezon sezon
Süper Lig’de 18 sezonda 5 farklı takımının formasını giydi...
Başarıları...
Kariyerine iki farklı takımla toplam 10 kupa sığdırdı.
2 şampiyonluk: 2012-13/2014-15 Galatasaray
4 Türkiye Kupası: 2010 Trabzonspor 14/15/16 Galatasaray
4 Süper Kupa: 2010 Trabzonspor 12/13/15 Galatasaray
Teknik direktörleri
34 farklı teknik adamla çalıştı. En çok maça ona ilk kez forma şansı veren Ersun Yanal (53) ve şu anki hocası Hamza Hamzaoğlu (52 kez) ile çıktı. Ligdeki ilk maçına Ankaragücü formasıyla 30 Mart 2002’de Gaziantepspor deplasmanında çıktı.
Nasıl attı?
70 farklı futbolcu 126 golünde asist yaptı. En çok gol pasını Selçuk İnan’dan (11 asist) aldı.
Ceza sahası dışı 10 gol
Ceza sahası içi 153 gol
Altıpas dışı 114 gol
Altıpas içi 39 gol
Tek vuruş 115 gol
Kontrol+Vuruş 28 gol
Top sürerek 20 gol
Sezonlara göre gol
Süper Lig’de en çok golü Antalyaspor’a (11 gol) attı. 44 farklı takıma karşı maça çıktı, 36’sına karşı en az 1 kez gol sevinci yaşadı!
Aslıhan Çil-Sedat Alagöz