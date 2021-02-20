Tarihe geçen adam: Umut Bulut

30 Mart 2002'de Süper Lig'de ilk maçına çıkarken, 19 yaşına yeni girmişti. O genç adam futbola ilk başladığında bugünü hayal edebilir miydi, bilinmez! Ancak, gerçek şu ki Umut Bulut bu hafta Oğuz Çetin'i geride bırakarak 'tarihi yeniden yazacak'.. Ve 1959'dan bu yana ligde en çok forma giyenlerin 1 numarası olacak!.

1959’dan bu yana

İşte lig tarihinin en çok forma giyen ilk üç efsane ismi:

Rıza Çalımbay: 494

Oğuz Çetin: 53

Umut Bulut: 503

Sezon sezon

Süper Lig’de 18 sezonda 5 farklı takımının formasını giydi...

Başarıları...

Kariyerine iki farklı takımla toplam 10 kupa sığdırdı.

2 şampiyonluk: 2012-13/2014-15 Galatasaray

4 Türkiye Kupası: 2010 Trabzonspor 14/15/16 Galatasaray

4 Süper Kupa: 2010 Trabzonspor 12/13/15 Galatasaray

Teknik direktörleri

34 farklı teknik adamla çalıştı. En çok maça ona ilk kez forma şansı veren Ersun Yanal (53) ve şu anki hocası Hamza Hamzaoğlu (52 kez) ile çıktı. Ligdeki ilk maçına Ankaragücü formasıyla 30 Mart 2002’de Gaziantepspor deplasmanında çıktı.

Nasıl attı?

70 farklı futbolcu 126 golünde asist yaptı. En çok gol pasını Selçuk İnan’dan (11 asist) aldı.

Ceza sahası dışı 10 gol

Ceza sahası içi 153 gol

Altıpas dışı 114 gol

Altıpas içi 39 gol

Tek vuruş 115 gol

Kontrol+Vuruş 28 gol

Top sürerek 20 gol

Sezonlara göre gol

Süper Lig’de en çok golü Antalyaspor’a (11 gol) attı. 44 farklı takıma karşı maça çıktı, 36’sına karşı en az 1 kez gol sevinci yaşadı!

Aslıhan Çil-Sedat Alagöz