Tarih yazarları sahnede

Artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası heyecanı dün genç erkekler kategorisiyle Mersin'de başladı. Koronavirüs nedeniyle Azerbaycan ile Fransa'nın ev sahipliğinden çekilmesinin ardından Türkiye'nin aldığı ve 2 ay gibi kısa sürede hazırlıkları tamamlanan Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz koleksiyonda olmayan 'Takım' kategorisinde madalya almak için aletlere çıkacak. 2019 Dünya Şampiyonası'nda halkada altın kazanan İbrahim Çolak ve paralel alette gümüş madalyaya uzanan Ahmet Önder'in tarihi zaferiyle dikkatleri üzerine çeken artistik cimnastikte başarılı sporcularımız bugün final bileti almak için mücadele verecek.

Milliler'in elemeleri saat 10.00'da başlayacak

Pandemi sürecinde omzundan ameliyat olan ve takıma katılması 2 hafta önce netleşen İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in yanı sıra, paralel barda Avrupa 3.'lüğü bulunan, genel tasnifte 2020 olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan da kürsü kovalayacak. Milli sporcumuz ayrıca '3. Arıcan' hareketinin dünya cimnastik literatürüne girmesi için paralel aletinde ayrı bir performans sergileyecek. Takımın kaptanı, tecrübeli isim, 40 yaşındaki Ümit Şamiloğlu da bir tarihi başarıya daha ulaşmak için boy gösterecek. Barfiks aletinin en başarılı ismi olan Şamiloğlu, hem takımına bu alette en iyi puanı getirmeye çalışacak hem de kürsüye çıkması halinde, Avrupa cimnastik tarihinde madalya kazanmış en yaşlı sporcu unvanını alacak. Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Abdelrahman Elgamal da Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı ilk kez giyecek. 3 grupta yapılan elemelerde Türkiye 1. grupta mücadele verecek ve sporcularımızın alet programları saat 10.00'da başlayacak.