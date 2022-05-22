Tarih yazarı Ergin Ataman

Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid‘i yenerek üst üste 2. kez şampiyonluk yaşaması çifte tarihi başarıyı da getirdi. Lacivert-Beyazlılar böylece Euroleague tarihinde Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos’un ardından bunu başaran 3. takım olurken coach Ergin Ataman da ilklerine yenisini ekledi.

Pini Gerson'dan sonra...

Deneyimli çalıştırıcı, 2001'den itibaren EuroLeague adıyla yapılan organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan 2. coach olarak da tarihe geçti. Daha önce bunu başaran ilk isim Maccabi Tel Aviv'in unutulmaz antrenörü Pini Gerson'du. Tüm zamanlar listesinde ise Ataman 8. kez üst üste 2. Euroleague kupası kazanmayı başaran antrenör unvanını aldı. Ataman daha önce de Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup’ta şampiyonluk yaşamış ve 2021'de de koleksiyonuna EuroLegue’i ekleyerek bu kupaları kaldıran ilk ve tek coach olmuştu.

'Türk halkı işte bu!'

Zafer sonrası salonda şampiyonluk konuşması yapan coach Ergin Ataman şunları söyledi: “Bu tarih! Üst üste iki kez şampiyon olduk! Şimdi Türkçe konuşacağım. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle yüreği atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik, şampiyon olduk. Tarih yazdık. Hepsi bu. Türk halkı işte bu!