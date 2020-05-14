Tarih değişti, Karşıyaka tüm çalışmalarını durdurdu

Liglerin daha önce 12-14 Haziran hafta sonu tekrar start alacağının açıklanmasıyla antrenmanlara dezenfekte edilip TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü uygulanan tesislerde kamp yapıp sosyal mesafeyi koruyarak 2 hafta önce başlayan Kaf-Kaf, testten geçirilen kulüplerde corona virüs vakalarına rastlanınca topla taktik çalışmaları erteledi.

Bugün test yaptırıp ardından takım antrenmanlarına başlamayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, TFF dün akşam 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in yeniden başlangıç tarihini şimdilik 18 Temmuz'a çekince bütün çalışmalarını durdurdu. Takıma tekrar izin veren Karşıyaka'nın tarih yeniden değişmezse 8 Haziran'da tekrar toplanması bekleniyor. 19 Mart'ta ara verilen sezonun 18 Temmuz'a kadar 4 ay ara verecek olması, ligin yaz sıcaklarına denk gelip 3. Lig'deki birçok kulübün ışıklandırmasız statları bulunması, takımların çoğunun sezonun sonlandırılmasını istemesi, lig ağustosa sarkarsa transfer döneminde yaşanacak belirsizlikler gibi etmenlerle alt liglerin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

OLAN KAPTANA OLDU

Karşıyaka'da ligler durdurulduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Diyarbakır'a gidip ikinci kez baba olan takım kaptanı Mustafa Aşan, Futbol Federasyonu'nun tarih değişikliği kararını antrenmanlar için geri dönüş yolunda aldı. Diyarbakır'dan 1425 kilometre yolu 20 saatte karayoluyla gelen Mustafa, kararı öğrense de geri dönmeyip bir süre İzmir'de kalmayı seçti.

DHA