Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne direk katılan Galatasaray, transferlerini bu ölçüde yapmış, kadrosunu yıldız isimlerle doldurmuştu. Dünyaca ünlü golcü Falcao'yu transfer etmek için uzun süre çaba sarf eden, Nzonzi, Seri, Lemina gibi kalbur üstü takviyeler yapan Cim Bom'da işler yolunda gitmedi. Kağıt üstündeki yıldızlar, isimlerinin ağırlığını sahaya yansıtamayınca Aslan ligde 16 puan toplayabildi, 7. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşen Fatih Terim'in öğrencileri, unutulmayacak bir sezon yaşıyor. Avrupa'da tek gol atamayan takım olan Galatasaray, 1 puanla son sırada yer alıyor. Real karşısında dağılan ve oynanan oyunla futbol otoriteleri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray, bu sonucun ardından Devler arenasına da veda etti.

2000-2001 sezonunda D Grubu'nda yer alan Galatasaray, 7 Kasım 2000 tarihinde Sturm Graz'la Ali Sami Yen Stadı'nda 2-2 berabere kalmış ve topladığı 8 puanla gruptan çıkmayı başarmıştı.

Nereden nereye!

2000 yılında o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı kazanan, Avrupa Fatihi lakabını alan Cim Bom, 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz, Monaco ve Rangers'la eşleşmiş, topladığı 8 puanla adını bir üst tura yazdırmıştı.

TSİ 6 Kasım'da başlayıp 7 Kasım'da biten maçta 6-0 kaybeden, sahadan silinen Galatasaray, 19 yıl önce bugün Graz'ı elinden kaçırmış 86'da yediği golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

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