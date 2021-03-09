League of Legends dünyasında Taric bünyesinde oldukça hassas yetenekler barındıran, yaratıcı bir şampiyondur. Bir destek şampiyonunda olması gereken tüm özellikleri barındırır. Taric şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Valoran'ın Koruyucusu Taric

Valoran'ın Koruyucusu, aynı zamanda Muhafızın Sureti olarak bilinen Taric; sevgi, hayat ve tüm güzelliklerin bekçisidir. Akıl almaz bir güce sahip olan şampiyon, vazifesini ihmal ettiği için şerefi lekelenmiştir. Bu yüzden memleketi olan Demacia'dan sürgün edilmiştir.

Taric günahlarının bedelini ödemek üzere Targon Dağı'na tırmanmış ve burada kendisine daha yüce bir görev verilmiştir. Kadim Targon'un gücünün yanı sıra Valoran'ın Koruyucusu olarak da görev almıştır. Bu unvana sahip olan Taric, artık Hiçlik denen o karanlık tarikatın aktivitelerine karşı savaşmaktadır.

Valoran'ın Koruyucusu Taric Oynanış Biçimi

Hem muhteşem bir savaşçı hem de eşsiz bir destek şampiyonu olan Taric'in pasif skili kendisine sonraki 2 normal saldırısının güçlendirmek için ilave büyü hasarı vermektedir. Temel büyülerin bekleme sürelerini azaltır. Hız kazanarak 4 saniye boyunca saldırılar yapmasını sağlar.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Yıldız Işıltısı, şampiyon 15 saniyede bir, en fazla 5 tane olacak şekilde yük biriktirir. Bütün yükleri harcayarak yakınındaki takım arkadaşlarını iyileştirir. Bu iyileştirme miktarı 5 yükte en fazla 150 can olabilir.

Kristal Siper, klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Şampiyon büyüleri, yakınındaki Kristal Siper koruması altındaki dostlarının üzerinden de gerçekleşebilir. Skill pasif halde Kristal Siper, zırh değerini arttırırken aktif halde ise dostlarının birini Kristal Siper altına alır. 2.5 saniyeliğine hedefin can miktarını hasarlardan korur. Yeni bir hedef seçiline kadar o an ki hedef üzerinde kalır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Parıltı, şampiyon hazırladığı yıldız ışığı hüzmesi, 1 saniye sonra büyü hasarı olarak verir. Rakipleri 1.25 saniyeliğine sersemletir.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Kozmik Titreşim, 2.5 saniyelik bir aranın ardından yakındaki dostlarına yani takımındaki arkadaşlarına kozmik enerji dalgaları gönderir. Etkilenen takım arkadaşlarının 2.5 saniyeliğine hasar görmez.

Valoran'ın Koruyucusu Taric S11 Rün Dizilimi

Taric şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Muhafız

Yaşam Kaynağı

Kemik Zırh

Canlandır

İsabet

Pratik Zekâ

Efsane: Sıvışma

+ %9 Saldırı Hızı

+ 5 Zırh

+ 5 Zırh

Valoran'ın Koruyucusu Taric S11 Yetenek Skilleri

Taric şampiyonunun ultisi olan ve pembe skill diye adlandırılan yeteneği pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Hatta sırf bu skill pembe diye oynamak istemeyen erkek oyuncular dahi mevcuttur. Fakat destek karakterlerinde Taric eşsiz bir yere sahiptir. Renkleri bir kenara bırakıp onun gerçek yeteneklerine odaklanırsanız takım arkadaşlarınız için yeri doldurulamaz bir şifacı haline gelirsiniz. Taric S11 yetenek skilleri dağılımı;

Yıldız Işıltısı: 3- 8- 10- 12- 13

Kristal Siper: 2- 14- 15- 17- 18

Parıltı: 1- 4- 5- 7- 9

Kozmik Titreşim: 6- 11- 16

Valoran'ın Koruyucusu Taric S11 Counter Pickler

Taric şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Lulu

Varus

Morgana

Nami

Sivir

Valoran'ın Koruyucusu Taric Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Tutuştur: Rakip şampiyonu tutuşturarak, 5 saniye kadar 80 ile 505 (Seviyeye bağlı) gerçek hasar verir. Rakibin görünmesini sağlar ve bu sürede rakiplerin aldığı iyileştirme etkilerini azaltır.

Hevesli Totemtaşı

Kızgın Buhurdanlık

Zeke'nin Ahengi

Şövalyenin Adağı

Gezgin Çizmesi

Demir Solari'nin Broşu

Valoran'ın Koruyucusu Taric Kostümleri

Taric şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Zümrüt Kostümü

Beşinci Çağ Fedaisi Kostümü

Kantaşı Kostümü

Havuz Partisi Kostümü







