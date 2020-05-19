Başta salatalara olmak üzere her yemeğe konulunca lezzet arttıran Tarhun Otu, Papatyagiller familyasından geliyor. Binlerce yıldan bu yana doğadan alınarak tüketilen Tarhun Otu, çok sayıda faydasıyla dikkat çekiyor. Ağızda bıraktığı aromasının yanında içerisindeki A, E ve B6 vitaminleri bitkiyi özel kılıyor.

Tarhun otu nedir?

Tarhun Otu, doğanın insanlara sağladığı yararlardan birisidir. Lezzetinin yanı sıra, sağlık açısından fayda deposu olarak görülen bitki, fosfor, magnezyum, demir, manganez ve kalsiyum açısından oldukça zengindir.

İnsan sağlığına faydalarının fazla olması dolayısıyla, alternatif tıpta oldukça uzun yıllardan bu yana tüketilmeye devam ediyor. Her derde deva olarak bilinen Tarhun, birçok uzmanın tavsiye bitkileri içerisinde kendisine yer bulabiliyor. Sindirim siteminin rahatlatıcı özelliğinin olmasının yanında, her türlü vücut ağrısı sorununda tüketilebiliyor.

Tarhun otunun faydaları nelerdir?

İnsanlar modern çağ ve sonrasındaki dönemlerde, geleneksel tıbba yönelmiş durumda. Doğada bulunan on binlerce bitkinin içerikleri, insan sağlığına verdikleri faydalar, her gün bilimsel araştırmaların konuları arasında yer alıyor. Tarhun Otu da insana fayda veren bitkiler gurubunda bulunuyor.

- Tarhun otu, sindirim bölgesinde çok önemli faydalara sahiptir. Mideyi rahatlatıcı olmasının yanı sıra, bağırsaklarda genel temizlik yapabiliyor. Gaz sıkışması veya kabızlık gibi temel sorunlardan kurtulmak adına Tarhun Otu kullanılabilir.

- Tarhun otu, vücut içerisinde sakinleştirici özelliklere sahiptir. Ağrıyı dindirmenin yanında, sıkıntıları giderici olması nedeniyle, psikolojik rahatsızlıklarda kullanılabilir. Ayrıca uyku sorunu çeken kişiler, Tarhun otu kullanarak bu sorunlarından tamamen kurtulabilirler.

- Düzenli olarak kullanılan Tarhun otu, sinir sistemine doğrudan etkili olabilir. Gerginlik ve stresi azalttığını söyleyebileceğimiz Tarhun Otu, birçok anlamda kullanılabiliyor.

- İçerisinde bulunan A, E ve B6 vitaminleri, göz sağlığı başta olmak üzere, beynin kendi sağlığı için de çok önemlidir. Unutkanlık ve çeşitli rahatsızlıkları yok eder.

- Tarhun otu faydalarından birisi de kan yapıcı özelliğini olmasıdır. İçerisinde bol miktarlarda demir olduğundan, özellikle demir eksikliği yaşayan bireylerde tüketilebilir. Kan oranında sorun yaşayan kişiler uzmanlara başvurarak, Tarhun Otundan faydalanabiliyorlar.

- Tarhun otu ayrıca kemik sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. İçerisinde yüksek miktarlarda kalsiyum bulunması dişlerin sağlıklı olmasını sağlayabiliyor. Çocuklarda kemik ve diş gelişimine faydalar sağlayabiliyor.

Tarhun otu ne işe yarar?

Tarhun otu diğer bitkiler gibi faydaları oldukça çok olan, doğanın her yerinde bulunabilen bitkiler arasında yer alır. Dilerseniz kendiniz bizzat doğadan toplayabilir, dilerseniz aktarlarda Tarhun Otu satın alabilirsiniz. Tarhun Otu hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi, ne işe yaradığı ile ilgilidir. Bunun cevabını uzmanlar veriyor.

Kanser hücrelerinin büyümelerini engelliyor

Tarhun otunun belki de en önemli etkisi, vücut içerisinde serbest radikallere izin vermemesidir. Tarhun Otu vücutta yayılmak üzere olan kanseri belli ölçülerde önleyebilir. Kanserleşmiş hücrelerin büyüyüp çoğalmalarına engel olabilir.

Kalbi sağlıklı tutar

Tarhun otu, kalbi, böbrekleri ve karaciğeri sağlıklı tutabilecek potasyuma yeterli ölçüde sahiptir. Kalp damarlarını dıştan gelen hasarlara karşı koruyucu görevi görebilir.

Tarhun otu ne için kullanılır?

Tarhun otu ne için kullanılır sorusu merak edilen bir diğer ayrıntıdır. Tarhun Otu sağlıklı kalmak ve rahatsızlıklardan korunmak adına kullanılabilir. Kullanım nedenleri arasında birçok neden bulunabilir.

Kan şekerini dengede tutmak için kullanılır

Diyet lifleri açısından zengin olan Tarhun, kan şekerinin dengede tutulması için büyük öneme sahiptir. Vücudun kan şekeri miktarı yüksekse, anında müdahale ederek düşürücü etkiye sahiptir.

Sağlıklı doğum için kullanılır

Modern çağda, kadınlar normal doğumda uzaklaşabiliyorlar. Bunun nedeni, ağrıların, sızıların artması olarak görülüyor. Tarhun Otu sağlıklı doğum için kullanılabilecek bitki seçenekleri arasında bulunuyor.

Tarhun otu nasıl kullanılır?

Tarhun keskin bir aromaya sahip bitkidir. Ancak eşlik ettiği yiyecekleri güzelleştiren bitki, iki anlamda kullanılabilir. Birincisi kaynatılarak tüketilmesidir. Bunun için kaynamış suya kuru Tarhun yapraklarının konulup, 10 bekletilmesi yeterli olur. İkincisi ise yemeklerde, salatalarda ve balık tüketiminde yan ürün olarak tüketilebilir olmasıdır. Katıldığı yiyeceği güzelleştiren Tarhun, onlarca faydaya da sahiptir.