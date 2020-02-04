Tarçının zararları neler? Tarçını fazla tüketmek neye yol açar?

Mutfakların baharatları içerisinde yer alan tarçın, birçok kişi tarafından kokusu ve verdiği tattan dolayı tüketilebiliyor. Şekeri dengeleyici özelliği olduğundan, birçok tatlıda tercih edilen tarçın, bazı durumlarda zararlara yol açabiliyor.

Tarçının zararları neler?

Ana yurdu, Asya olan tarçın kurutularak tüketilen bitkiler arasında yer alır. En çok kullanılan baharatlar içerisinde yer alan tarçın, Milattan Önce 3 binlerden bu yana kullanılıyor. Bir dönem, dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan tarçın, birçok faydasına rağmen, fazla tüketimde, bazı sorunlara yol açabiliyor.

- Tarçının en önemli zararı, fazla tüketimidir. Sağlıklı bir birey, tarçını aşırı şekilde tüketmeye başlarsa, çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. Midesi zarar görebilir veya bağırsaklarda gaz oluşabilir.

- Tarçın, önemli bir şeker düşürücüdür. Bu nedenle şekeri düşük olan kişilerin tüketmesi, vücutta bazı tahriplerin oluşmasına neden olabilir. Düşük şekeri olan kişilerin, tüketmesi kesinlikle önerilmez.

- Tarçına alerjisi olan kişilerin sayısı, oldukça fazladır. Yapılan araştırmalarda, tarçına alerjisi olanların, domatese alerjisi olanlardan daha fazla olduğunu göstermiştir. Tarçın, fazla tüketilmese bile, kaşıntı ve mide ülserine yol açabilir.

- Bebeklerde tüketilmesi tavsiye edilmez. Bebeklerin birçoğunda alerjiye neden olduğundan, başka bir ürünle birlikte bebeklerde kullanılması önerilmez.

Tarçın faydaları var mı?

Tarçın düzenli ve doğru şekilde tüketildiğinde, zarardan daha çok yararlarıyla bilinir. Özellikle yüksek şekeri olan bireylerin, şeker oranlarını düşürmede yardımcı olabilir.

- Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Kolesterolün dengede kalmasını sağlar.

- Unutkanlığa iyi gelir ve her yaş gurubunda hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

- Kanser hücreleriyle savaşarak, onların vücut dışına atılmasına karşı savaşır. Kanser hücrelerinin vücut içerisinde ilerlemesini önler.

- Adet sancılarını minimum seviyeye indirir. Kanamaların daha düzenli şekilde olmasına yardımcı olur.

- Tarçının en önemli özelliklerinden birisi yağ yakıcı etkisinin olmasıdır. Tarçın yağ yakıcı etkisi olduğundan, doğal kilo verme baharatı olarak kabul edilebilir.

- Migren sorunu olanların ağrılarının azalmasına yardım eder.

- Koku giderici yapısı vardır. Kötü kokan yemek veya tatlılarda tercih edilerek, bu özelliğinden faydalanılabilir.

- Bakteri öldürücü yapıdadır. Ağız sağlığına iyi gelir. Dişlerin bakterilerden korunmasını sağlar.

- Tarçın yağı kullanılarak yapılan masajlar, ağrının minimum seviyeye inmesine yardım eder. Ağrının en az seviyeye inmesiyle birlikte, vücutta kas gevşetme görevi görür.

- Mide ve bağırsaklarda yaşana rahatsızlıkların çoğunluğundan etkili bir deva aracıdır.

Tarçın nerelerde kullanılır?

Tarçın doğal bir bitkidir. Baharat biçiminde evlerde bulunur. Tüketimi toz şeklinde olduğundan, yemeklerde veya tatlılarda tercih edilebilir. Yemeklerde kullanıldığında, genellikle koku gidermek için tercih edilmiştir. Tatlılarda kullanımı ise şeker miktarının dengelenmesini sağlamaktır. Şeker miktarının dengelenmesini sağlamak adına salata ve çeşitli diğer besinlerde kullanılabilir. Tarçın kullanımı birçok yerde olabilir. Ancak kullanmadan önce alerji olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Tarçın zayıflatır mı?

Tarçının zayıflatma konusunda, birçok yiyeceğe göre çok daha üstün olduğu, uzmanlar tarafından dile getirilmiştir. Tarçın, doğal bir yağ yakıcıdır. Vücuttaki yağların birikmesine ve gittikçe yükselmesine engel olur. Kişi, yemeğini düzene sokar ve sağlıklı yiyeceklerle beslenirse, yanında tarçın kullanması halinde zayıflayabilir. Bu nedenle, tarçının daha çok diyet listelerinde tercih edilmesi daha doğru olabilir. Özellikle, kan şekeri için diyet listelerine eklenen bazı tatlılar varsa buralarda tercih edilebilir.

Tarçın ne kadar tüketilmeli?

Tarçın kullanırken, en çok dikkat edilmesi gereken aşırıya kaçmamaktır. Aşırı şekilde tüketilen tarçın, vücuda fayda yerine zarar verir. Kullanımı haftada maksimum 3 kez, yemeklerde veya tatlılarda 1 yemek kaşığını geçmemelidir. Fazla kullanılması sorunlara neden olabilir.