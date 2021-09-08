Taraftarlık anketinde Galatasaray önde gidiyor

Dijital dünyanın en dikkat çeken global markalarından biri olan Socios.com’un Türkiye’deki futbol taraftarlarının sosyo-kültürel alışkanlıkları, dijital eğilimlerini öğrenmek üzere başlattığı geniş kapsamlı anket devam ediyor. www.taraftarlikanketi.com web sitesi üzerinden yapılan ankette son 2 haftaya girildi.

GALATASARAY ve FENERBAHÇE REKABETİ DİKKAT ÇEKİYOR

On binlerce taraftarın katıldığı ankette Galatasaray taraftarları %33,8 oranıyla önde giderken, sarı kırmızılıları %33,3 ile Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaşlılar %17,7 ile üçüncü sıradayken, Trabzonsporlular %5,3 katılım oranıyla dikkat çekiyor.

KAYSERİSPORLU TARAFTARLAR YAKIN TAKİPTE

Türkiye genelinden yapılan katılımlarda Anadolu takımları arasında Trabzonsporlu taraftarların liderliği söz konusu iken, Karadeniz temsilcisini Kayserisporlu taraftarlar takip ediyor.

ANKARA’DA FENERBAHÇE, İSTANBUL’DA GALATASARAY ÖNDE

İl bazında katılım istatistiklerine bakıldığında Ankara’da Fenerbahçe taraftarlarının, İstanbul’da ise Galatasaray taraftarların önde olduğu gözlemleniyor.

www.taraftarlikanketi.com web sitesi üzerinden katılım yapılabilen anket 15 gün daha devam edecek. Sonuçlar anket sona erdiğinde, grafikler ve rakamlarla desteklenerek bir rapor halinde spor kamuoyu ile paylaşılacak.