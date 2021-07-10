Taraftarların Wembley çılgınlığı

EURO 2020'de final maçı yarın akşam ev sahibi İngiltere ile İtalya arasında 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanacak. İngiliz hükümeti, grup maçlarında 22 bin 500 olarak belirlediği kapasiteyi 67 bin 500'e çıkarmış durumda. UEFA'nın sitesinden final için çıkarılan tüm biletler geçen hafta tükendi. İtalya'dan salgın kuralları sebebiyle sadece 1000 taraftarın Londra'ya (Britanya'da 250 bin İtalyan yaşıyor) geleceği öğrenildi. Ancak 1966'dan sonra ilk kez final oynayacak İngiltere'nin taraftarları, tarihe tanıklık etmek adına karaborsaya düşen biletlere adeta hücum etti. Normalde ortalama 295 Pound'a satılan biletler, orjinal fiyatından yaklaşık 180 katı daha fazlaya alıcı buluyor.

Tatil olsun istiyorlar

Dün bilet satışı yapan bir sitede tek bir biletin, 54 bin Pound'a satıldığı öğrenildi. Bu arada Ada'da halk, şampiyon olmaları durumunda ertesi günü (12 Temmuz Pazartesi) iş yerlerinin ve okulların tatil edilmesi ya da geç açılması yönünde istekte bulundular. Dün itibarıyla bu konuda 300 bine yakın imza toplandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Not: 1 Pound=12 TL)