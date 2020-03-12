Milli oyuncu Merih Demiral'in "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" tweetinden sonra bir çok farklı yorum geldi.

İşte Merih Demiral'a gelen birbirinden farklı cevaplardan bazıları:

Olum seni düşündüğüm kadar kendimi düşünmedim lan çok şükür

Sana virüs gelmeye korkar aslanım

Bu iş sakat kanka gel bu virüs dalgası bitene kadar Fenerbahçe forması giy

Gelirken Kolonya getir. Ülke de kolonya kalmadı. 200 ml kolanya 50 lira'dan satıyolar. Kazıklanırsın :)

Sen iyi ol iki gözüm bizde kolonyayla hayatımıza devam ediyoruz

Kendine dikkat et Merih Baba bize italyayı yaktırma

Reis bu yolunu bul o ülkeden çık

Reis sen Türksün corona kim köpek?

Corona senin yanına gelse karşında korkudan İstiklal marşımızı okur ve mekanı usulce terkeder Aslan parçası