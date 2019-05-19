Taraftarlardan Göksel Gümüşdağ'a Emre uyarısı!
Süper Lig'in 33. haftası dev bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Zirvenin iki talibi olan Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0'lık skorla üstün bitirdi. Bu sırada Locadan soyunma odasına inen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Sarı Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0'lık skorla üstün bitirdi. Bu sırada Locadan soyunma odasına inen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Sarı Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Taraftarlar Gümüşdağ'a "O Emre'ye söyle burada sevinmesin" diye seslendiler.
Süleyman Hatısaru