Corona virüs günlerini evlerinde geçirmek zorunda kalan taraftarlara yaptığımız anketler ile eşlik ediyoruz. Geçtiğimiz gün Fanatik.com.tr olarak Twitter hesabımızdan yaptığımız "Türkiye'de forma giymiş 'En kariyerli' futbolcu kim?" anketininin sonuçları belli oldu.

Şıklarımız Roberto Carlos, Hagi, Guti ve Malouda'ydı. Fenerbahçe'de forma giymiş olan Brezilyalı efsane sol bek Roberto Carlos yanıtı yüzde 49.2'lik dilimle en fazla oyu aldı. Carlos'u takip eden isim ise Hagi oldu. Karpatların Maradonası yüzde 34.7'lik bir oy alarak ankette 2. oldu.

Beşiktaş'ta forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuş olan Guti ise oylamada yüzde 12.7'lik bir dilime sahip oldu. Ankette Malouda 3.4'lük dilmle en az oyu alan isim oldu.