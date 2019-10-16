‘Taraftarımızın şüphesi olmasın’

Tolgay Arslan, FBTV’ye açıklamalarda bulundu.

Gurbetçi futbolcu, “Milli arada çok iyi çalıştık. Güzel bir atmosfer var. Antalya maçında küçük bir kaza geçirdik ama taraftarımızın bizden şüphesi olmasın. Diğer milli araya kadar 4 maç var. 4’te 4 yapalım ve hedefimize yaklaşalım” diye konuştu.

Tolgay, bu sezon en büyük avantajlarının Emre Belözoğlu olduğunu söyleyerek, “O, gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Hem ağabeylik, hem kaptanlık yapıyor” dedi. Başarılı oyuncu, şans bulduğunda gerçek performansını göstereceğini dile getirdi.