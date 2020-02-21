Taraftara çağrı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - VOLEYBOL Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, Antalya Spor Salonu'nda yarın oynayacağı Samsun Büyükşehir Belediye Anakent maçında galibiyeti hedefliyor. Antrenör Gökhan Egeli, karşılaşmada taraftarların tribünü doldurup, takımı desteklemesini istedi

Voleybol Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Berlin Döner Antalyaspor, 20'nci hafta karşılaşmasında cumartesi günü Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ile karşılaşacak. Maç, cumartesi günü 14.00'da Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Geçen hafta deplasmanda İlbank'a 3-1 yenilen Filenin Akrepleri, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'i yenerek ligdeki son iki haftaya moralli girmek istiyor. Antalya Spor Salonu'nda bu sezon oynadığı maçları kaybetmeyen Berlin Döner Antalyaspor, bu maçta da seriyi sürdürmek istiyor.

Sezon sonunda play off müsabakalarına katılmayı hedefleyen Berlin Döner Antalyaspor, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent maçında sonraki 2 maçını da deplasmanda oynayacak. Sahasında sezonun son maçına çıkacak Filenin Akrepleri, rakibini taraftar desteğiyle yenmeyi istiyor. Maçı kazanmak istediklerini vurgulayan antrenör Gökhan Egeli, "Antalya Spor Salonu'nda bu sezon oynadığmız maçlarda yenilmedik. Taraftarımızın desteği sporcuları motive ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent maçında da taraftarımızı Antalya Spor Salonu'na davet ediyorum. Taraftarımızın tribünleri doldurup, takımı desteklemesini istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu karşılaşmadan sonra oynayacağımız iki maç da deplasmanda. Sahamızdaki son maçı taraftarımızın da desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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