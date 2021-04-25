Taraftara bayrak çağrısı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde kulübe gelir getirmek amacıyla 'Şehir senin, takım senin, kupa senin' sloganıyla gerçekleştirdiği bayrak kampanyasına taraftarın daha fazla destek olması çağrısı yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, Beşiktaş ile 18 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde şehri ayağı kaldırmak için harekete geçti. 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek Fraport TAV Antalyaspor, kupayı ilk defa kazanıp, Avrupa vizesi almak istiyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda yönetim hem kenti kırmızı beyaz renklerle süslemeyi hem de kulübe gelir sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda yönetim 'Şehir senin, takım senin, kupa senin' sloganıyla gerçekleştirilen bayrak kampanyasına taraftar ilgisinin artması için çağrı yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor'a destek olmak isteyen herkesin katılabileceği kampanya kapsamında kente 5 bin büyük bayrak asılması hedefleniyor. Kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra evlerinin balkonlarını ve iş yerlerini Antalyaspor bayraklarıyla süslemek isteyenler için farklı ebatta bayrak satışları gerçekleştiriliyor. 4x6 metre ebadında caddelerde dalgalanacak bayrağın üst kısmında '#KupaSeninAntalya', orta kısmında Antalyaspor arması, alt kısmında ise katkı koyan firmanın ismi yer aldı. Bu bayrak 5 bin liradan satışa çıktı. İkinci bayrak ise kentin önemli cadde ve sokaklarında yer alan elektrik direklerinde yer alacak ve bin liradan satılıyor. Biraz daha küçük olan ve 100 liradan satılan bayrak ise ev ve iş yererine asılabilecek.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesabından kampanyaya katılan turizmci, iş insanı, firmalar ve taraftarın satın aldığı bayrakların paylaşımları gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki caddelere 700 büyük bayrağın asıldığı Antalya'da cadde ve sokaklar kırmızı beyaza büründü. Bir haftada 1250'si büyük bayrak olmak üzere 1500 civarında kişinin katıldığı kampanyada, kulübe gelirin artması bekleniyor. Kupa final maçı gününe kadar sürecek kampanya kapsamında kulübe 25 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Antalyaspor yönetimi, 100 liradan satılan ve ev ile iş yerlerine asmak amacıyla satışa sunulan bayraklara taraftarın daha fazla ilgi göstermesini talep etti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Bayrak satışlarımız devam ediyor. Seyyar ve sabit olmak üzere şehir içinde bazı noktalarda satış ofisleri oluşturduk. Burada daha fazla taraftara ulaşmayı hedefliyoruz. Beklediğimiz ilgi henüz oluşmadı. Bizler iş yerine, evine asılan küçük boyutta bayrakların satışında taraftarımızdan daha fazla ilgi bekliyoruz. Caddelere asılan büyük boyuttaki bayraklar için de iş insanı, sanayici, turizmci ve firmaların daha fazla destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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