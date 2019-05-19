Taraftar yalnız bırakmadı

Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarının ilgisi büyüktü. Saat 19.00’da başlayan karşılaşmada 41 bin 461 kapasiteli Meidcal Park Stadı’nın tamamına yakını doldu.

Trabzon’da iftar saatinin 19.35 olması nedeniyle güvenlik maçı izlemek için tribündeki yerlerini alan taraftarların stada yiyecek sokmasına izin verdi. Tribünlerde de Bordo-Mavilililer bir yandan maç izlerken diğer taraftan da oruçlarını açtı. Taraftarların maçtan önce ise oyunculara büyük ilgisi vardı. Isınmak için sahaya çıkan oyuncuları tek tek tribünlere çağırdılar, tezahürat yaptılar. Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmada Bordo-Mavililer’in özel konukları da vardı. 11 Ağustos 2017’de terör saldırısında 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün ağabeyleri Çağlar ve Arif maçı izledi. Bu arada Trabzonspor Kulübü Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, kardeşlere üzerinde ’Eren Bülbül’ yazılı bordo mavili forma hediye etti.