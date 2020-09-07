Taraftar istemedi, yönetim yalanladı!

Galatasaray Yönetimi ile taraftarlar karşı karşıya! Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kalmasına rağmen orta saha transferlerini henüz bitiremeyen Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, flaş bir şekilde rotayı Badou Ndiaye’ye çevirmişti. Kötü bir sezon geçirdiği için Trabzonspor’un yeniden kiralamak istemediği, Beşiktaş’ın maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Senegalli futbolcuyla Galatasaray’ın el sıkışması ve bu haberlerin gece saatlerinde sosyal medyaya yansıması üzerine taraftarlar adeta çıldırdı! Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin “Haftalardır Ndiaye’yi almak için mi beklediniz” yorumlarıyla yönetime yüklenmesi üzerine Galatasaray’dan apar topar açıklama geldi.

Rodrigues, Ekici, Tolgay...

Dün öğlen saatlerinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ndiaye’nin transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi. Aynı zamanda “Rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır” denildi. Üstü kapalı olarak Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Garry Rodrigues işaret edildi.