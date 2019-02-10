Taraftar istedi Kagawa girdi

Siyah-Beyazlı formayla geçen hafta Antalyaspor maçında tanışan ve yaklaşık 3 dakikada 2 kez ağları sarsarak Türkiye kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Shinji Kagawa, fizik olarak yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle Bursa maçına da yedek kulübesinde başladı. Japon futbolcu, maç öncesinde tribünlerin sevgi gösterileri ile karşılaştı. 29 yaşındaki oyuncu, kendisine gösterilen ilgilere eğilerek teşekkür ederken, binlerce Siyah-Beyazlı taraftar da yeni yıldızlarına Japon selamı ile ‘Hoş geldin’ dedi.

Yüzde 84 pas isabeti

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı futbolseverler hep bir ağızdan ‘Kagawa’ tezahüratlarında bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş de bu isteğe kayıtsız kalmadı ve tecrübeli oyuncuyu Lens’in yerine oyuna aldı. Yıldız futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca 19 kez topla buluşurken, yüzde 84’lük pas isabet yüzdesi yakaladı.

Bir günde 3 bin forma

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Vodafone Park’ın altında bulunan Kartal Yuvaları’na akın etti. Siyah-Beyazlı futbolseverlerin sadece buradan 3 bin tane Kagawa forması satın aldığı öğrenildi. Kagawa’ya olan bu ilginin Beşiktaş yönetimini de oldukça memnun ettiği gelen haberler arasında.



