Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu

Gümüşhanespor'da Başkan Kurban Karagöz'ün istifasının ardından gerçekleşen kongrede aday çıkmaması üzerine, kulübün taraftarlarından İhsan Faruk Kaya, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Kaya, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gümüşhanespor'da gelecek sezon için devam eden belirsizliğe taraftarlar 'dur' demek istiyor. Gelecek sezon için hâlâ başkanlık için somut bir aday çıkmaması kırmızı-beyazlı ekibe gönül verenlerin canını sıkmaya devam ediyor. Bu süreç birçok Gümüşhanespor sevdalısını üzdüğü gibi beni de üzmektedir. Köşemize çekilip ağlamak ve Gümüşhanespor'umuzun yok oluşunu seyretmeyi içimize sindiremediğimden, sorumluluk alarak Gümüşhanespor Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum."

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)